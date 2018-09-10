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مصــطفى غَــلْمَـان*
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الرئيسية | حوادث | رضيع متخلى عنه يستنفر السلطات المحلية في وزان‬

رضيع متخلى عنه يستنفر السلطات المحلية في وزان‬

رضيع متخلى عنه يستنفر السلطات المحلية في وزان‬
هسبريس من وزان
الاثنين 10 شتنبر 2018 - 18:18

عُثر على رضيع حديث الولادة، اليوم الاثنين، متخلى عنه بحي العدير وسط الشارع العام بالمدينة ذاتها، وفق ما علم لدى السلطات المحلية.

وفور علمها بالحادث، هرعت إلى مكانه عناصر من الأمن والسلطة المحلية، حيث باشرت تحقيقاتها الأولية.

ونُقل الرضيع بواسطة سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية، لإخضاعه للفحوصات الضرورية للاطمئنان على حالته الصحية.

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