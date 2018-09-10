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أمراكش لا أبا لك يسأم !!

مصــطفى غَــلْمَـان*
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الرئيسية | حوادث | إيقاف مستشار جماعي بالمهدية متلبسا بتلقي رشوة‎

إيقاف مستشار جماعي بالمهدية متلبسا بتلقي رشوة‎

إيقاف مستشار جماعي بالمهدية متلبسا بتلقي رشوة‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 10 شتنبر 2018 - 17:41

تمكّنت عناصر الضابطة القضائية من إيقاف مستشار بجماعة المهدية التابعة ترابيا لعمالة القنيطرة، متلبسا بتلقي رشوة لتسهيل عملية البناء العشوائي.

وقد نصبت الضابطة القضائية كمينا للمستشار المعني، بعد أن تلقت تعليمات من النيابة العامة التي أحيلت عليها شكاية توصلت بها رئاسة النيابة العامة عن طريق الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة.

وقد جرى إيقاف المستشار متلبسا بتسلم مبلغ 1000 درهم من المشتكي، ليتقرر وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية للاستماع إليه وتقديمه للمحاكمة.

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