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الرئيسية | حوادث | حوادث السير تحصد 21 قتيلا بمدن المغرب

حوادث السير تحصد 21 قتيلا بمدن المغرب

حوادث السير تحصد 21 قتيلا بمدن المغرب
هسبريس - و.م .ع
الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 11:15

لقي 21 شخصا مصرعهم وأصيب 1711 آخرون، إصابة 72 منهم بليغة، في 1251 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى غاية 9 شتنبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 38 ألف و101 مخالفة، وأنجزت 11 ألف و666 محضرا، أحيلت على النيابة العامة واستخلصت 26 ألف و435 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 مليون و906 ألف و325 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5408 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6016 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 242 مركبة.

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