24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3607:0413:2916:5819:4521:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الإسعافات الأولية عند الحوادث .. تدخّلات إنقاذية سريعة ذات حَدّيْن (5.00)

  2. أول استثمار ياباني في الشاي يصل المغرب بحثاً عن أسواق أوروبا (5.00)

  3. "مجموعة فلسطين": المنسوب لويحمان وهناوي محرف‎ (5.00)

  4. الحكومة تكشف إجراءات جديدة لمواجهة الاستيلاء على عقارات الغير (5.00)

  5. سجن رفاق الزفزافي "ينسف" جسور العلاقات بين المغرب وهولندا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | إيقاف موظف شرطة بتهمة تلقي رشوة بإنزكان

إيقاف موظف شرطة بتهمة تلقي رشوة بإنزكان

إيقاف موظف شرطة بتهمة تلقي رشوة بإنزكان
هسبريس من الرباط
الاثنين 10 شتنبر 2018 - 20:10

جرى، اليوم الاثنين، إيقاف موظف شرطة يشغل منصب رئيس الهيئة الحضرية ببيوكري إنزكان، بعد التبليغ عنه بواسطة الرقم المباشر للتبليغ عن الرشوة.

الموقوف ضبط في حالة تلبس بقبض مبلغ 500 درهم من الضحية، الذي يعمل في قطاع النقل المزدوج.

حري بالذكر أن رئاسة النيابة العامة كانت قد دشّنت، في شهر ماي الماضي، مركزاً للاستماع يقوم الموظفون فيه باستقبال مكالمات المواطنين طيلة أيام العمل عما يتعرضون له من ابتزاز أو رشوة أو ما يقفون عليه من جرائم الفساد.

ويهدف الخط الهاتفي إلى ضبط المرتشين في حالة تلبس بناء على تبليغ من الأشخاص الذين يطلب منهم منح رشاوى مقابل خدمات بالإدارات والمؤسسات العامة أو الخاصة خلافا للقانون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.