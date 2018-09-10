إيقاف موظف شرطة بتهمة تلقي رشوة بإنزكان

هسبريس من الرباط

جرى، اليوم الاثنين، إيقاف موظف شرطة يشغل منصب رئيس الهيئة الحضرية ببيوكري إنزكان، بعد التبليغ عنه بواسطة الرقم المباشر للتبليغ عن الرشوة.

الموقوف ضبط في حالة تلبس بقبض مبلغ 500 درهم من الضحية، الذي يعمل في قطاع النقل المزدوج.

حري بالذكر أن رئاسة النيابة العامة كانت قد دشّنت، في شهر ماي الماضي، مركزاً للاستماع يقوم الموظفون فيه باستقبال مكالمات المواطنين طيلة أيام العمل عما يتعرضون له من ابتزاز أو رشوة أو ما يقفون عليه من جرائم الفساد.

ويهدف الخط الهاتفي إلى ضبط المرتشين في حالة تلبس بناء على تبليغ من الأشخاص الذين يطلب منهم منح رشاوى مقابل خدمات بالإدارات والمؤسسات العامة أو الخاصة خلافا للقانون.