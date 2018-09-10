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كُتّاب وآراء
مصالح أمن مراكش تفتح تحقيقا في جثة متشرد
فتحت عناصر الأمن بمراكش، الاثنين، تحقيقا أوليا بخصوص جثة شخص في عقده الثالث، وكان قيد حياته يعيش وضعية تشرد، عثر عليه ميتا بالقرب من مسجد جنان بنشكرة بتراب مقاطعة المدينة العتيقة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن السلطة المحلية وعناصر من الدائرة الأمنية الثالثة بالمدينة العتيقة حلت بمكان الحادث فور توصلها بإشعار من مواطنين عثروا على الجثة السابق ذكرها، مضيفة أن "المحققين استمعوا لوالده الهالك وتسجيل أقواله".
وأشرفت عناصر الأمن على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بباب دكالة، لإخضاعها للفحص الطبي، قبل تسليمها إلى عائلته لإجراء مراسيم الدفن.