الدرك يحجز 4 أطنان من "الماحيا" وسط بيوكرى

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

داهمت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبيوكرى، الاثنين، معملا سريا لتصنيع وتقطير مسكّر ماء الحياة "الماحيا" في حي "التوامة" وسط مدينة بيوكرى.

وأسفر التدخل الأمني لمصالح درك المركز الترابي لبيوكرى، والذي جرى تنفيذه على إثر معلومات دقيقة توفّرت لها، عن حجز ثلاثة أطنان من التين المخمّر ونحو طنّ من مسكر "الماحيا" مُعدّة معبأة في براميل ومعدة للترويج. كما جرى اعتقال شخصيْن من داخل الوكر سالف الذكر، فضلا عن حجز معدّات تخمير وتقطير ماء الحياة، ومبالغ مالية متحصّل عليها من عائدات الترويج.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، وُضع الموقوفان تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث حول التهم المنسوبة إليهما، كما جرى إتلاف المحجوزات بعين المكان.