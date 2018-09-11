24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0513:2916:5719:4421:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أول استثمار ياباني في الشاي يصل المغرب بحثاً عن أسواق أوروبا (5.00)

  2. الحكومة تكشف إجراءات جديدة لمواجهة الاستيلاء على عقارات الغير (5.00)

  3. تريدون قتل الدارجة؟ اقتلوها بالصحة والراحة! (5.00)

  4. صناعة القصب .. حرفة يدوية عريقة تقاوم الاندثار نواحي ورزازات (5.00)

  5. نشطاء يحلقون رؤوسهم للمطالبة بمستشفى لعلاج السرطان في الريف (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

ابراهيم أقنسوس

اللغة رؤية وسيادة

ابراهيم أقنسوس
مصــطفى غَــلْمَـان*

أمراكش لا أبا لك يسأم !!

مصــطفى غَــلْمَـان*
Imprimer
الرئيسية | حوادث | الدرك يحجز 4 أطنان من "الماحيا" وسط بيوكرى

الدرك يحجز 4 أطنان من "الماحيا" وسط بيوكرى

الدرك يحجز 4 أطنان من "الماحيا" وسط بيوكرى
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 08:07

داهمت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبيوكرى، الاثنين، معملا سريا لتصنيع وتقطير مسكّر ماء الحياة "الماحيا" في حي "التوامة" وسط مدينة بيوكرى.

وأسفر التدخل الأمني لمصالح درك المركز الترابي لبيوكرى، والذي جرى تنفيذه على إثر معلومات دقيقة توفّرت لها، عن حجز ثلاثة أطنان من التين المخمّر ونحو طنّ من مسكر "الماحيا" مُعدّة معبأة في براميل ومعدة للترويج. كما جرى اعتقال شخصيْن من داخل الوكر سالف الذكر، فضلا عن حجز معدّات تخمير وتقطير ماء الحياة، ومبالغ مالية متحصّل عليها من عائدات الترويج.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، وُضع الموقوفان تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث حول التهم المنسوبة إليهما، كما جرى إتلاف المحجوزات بعين المكان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.