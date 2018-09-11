إيقاف مختل بحوزته أسلحة بيضاء في ثانوية بتازة

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بتازة أربعينيا، تبدو عليه علامات الخلل العقلي، حيث ضبط متلبسا بحيازة مجموعة من الأسلحة البيضاء داخل إحدى المؤسسات التعليمية الثانوية بالمدينة ذاتها.

وجرى إيقاف الأربعيني، الذي سبق له الخضوع للعلاج النفسي خلال فترات مختلفة، من قبل الفرقة المختلطة المكلفة بتأمين المؤسسات التعليمية، وبحوزته عصا خشبية، قبل أن تسفر عملية التفتيش داخل حقيبة تعود إليه عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء عبارة عن سكين ومفكي براغي وهاتفين نقالين.

وقد تقرر إيداع الموقوف رهن الخبرة الطبية بقسم الأمراض النفسية بالمستشفى المحلي، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.