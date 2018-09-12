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الرئيسية | حوادث | إحباط تهريب حقائب مدرسية من إسبانيا إلى المغرب

إحباط تهريب حقائب مدرسية من إسبانيا إلى المغرب

إحباط تهريب حقائب مدرسية من إسبانيا إلى المغرب
متابعة من خالد ملوك
الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 09:03

تمكن مسؤولو المراقبة الجمركية بميناء "الجزيرة الخضراء" بمحافظة قاديس التابعة لإقليم الأندلس، جنوب إسبانيا، من إحباط محاولة تهريب 22.513 حقيبة مدرسية مزورة، كانت في طريقها إلى ميناء مدينة طنجة المتوسط.

وأفادت قيادة الحرس المدني بالمنطقة بأن فحص محتويات حاويات مشكوك فيها قادمة من الصين أسفر عن العثور عن الآلاف من الحقائب المدرسية المزورة، مشيرة إلى أن الإجراء يندرج في إطار عملية المراقبة والتفتيش التي تقوم به عناصر الجمارك المرابطة بالمكان.

وتابع المصدر الرسمي ذاته أن عملية الفحص همت 6 حاويات لا يتطابق محتواها مع أسماء البضائع المعلن عنها لدى مصلحة الجمارك، مبرزا في السياق نفسه أن السلعة المحجوزة تحمل رموز وأسماء علامات تجارية مسجلة تفوق قيمتها المالية 730 ألف يورو.

وقد جرى وضع المتورطين في محاولة تهريب السلعة المذكورة تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار تعميق البحث معهم بشأن تهم تتعلق بـ"التهريب والتزوير وانتهاك حقوق الملكية الصناعية".

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