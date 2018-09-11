24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0513:2916:5719:4421:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟ عدد المشاركين : 11672
أرشيف الاستطلاعات

  1. تكوين الأساتذة للنهوض بالتعليم (5.00)

  2. تأمين الغذاء الصحي يغيب عن خُمس الفرنسيين (5.00)

  3. المعهد الفرنسي يعلن انطلاق مسابقة "أنا مغربي(ة)" (5.00)

  4. الجيش الروسي يطلق أضخم مناورات عسكرية منذ الحقبة السوفياتية (5.00)

  5. ارتفاع جرائم القتل والاغتصاب في جنوب إفريقيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | وفاة شاب وإصابة آخر في حادث مروري بالحوز

وفاة شاب وإصابة آخر في حادث مروري بالحوز

وفاة شاب وإصابة آخر في حادث مروري بالحوز
ابراهيم مغراوي
الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 23:05

فتحت عناصر الدرك الملكي بآيت أورير، اليوم الثلاثاء، تحقيقا أوليا بخصوص ظروف وملابسات حادثة سير أودت بحياة سائق دراجة نارية في الحين على مستوى الطريق الرابطة بين "تمزوزت" و"آيت أورير"، داخل المجال الترابي لدوار "أمانوس"، التابع لجماعة آيت فاسكا بإقليم الحوز.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الحادث المذكور تسبب فيه اصطدام بين دراجة نارية وأخرى هوائية، مضيفة أن صاحب هذه الأخيرة أصيب بجروح بليغة استدعت نقله على وجه السرعة إلى مستعجلات مراكش لتلقي العلاجات الضرورية.

وفور تلقي مركز الدرك الملكي بآيت أورير لإخبارية بخصوص هذه الحادثة، انتقلت عناصره إلى عين المكان لجمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق.

يذكر أن عناصر الدرك الملكي بآيت أورير، وبأمر من النيابة العامة المختصة، أشرفت على نقل جثة الهالك إلى مستودع الموات لإخضاعها للتشريح الطبي، في انتظار تسليمها لأهله لدفنها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.