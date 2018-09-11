وفاة شاب وإصابة آخر في حادث مروري بالحوز

ابراهيم مغراوي

فتحت عناصر الدرك الملكي بآيت أورير، اليوم الثلاثاء، تحقيقا أوليا بخصوص ظروف وملابسات حادثة سير أودت بحياة سائق دراجة نارية في الحين على مستوى الطريق الرابطة بين "تمزوزت" و"آيت أورير"، داخل المجال الترابي لدوار "أمانوس"، التابع لجماعة آيت فاسكا بإقليم الحوز.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الحادث المذكور تسبب فيه اصطدام بين دراجة نارية وأخرى هوائية، مضيفة أن صاحب هذه الأخيرة أصيب بجروح بليغة استدعت نقله على وجه السرعة إلى مستعجلات مراكش لتلقي العلاجات الضرورية.

وفور تلقي مركز الدرك الملكي بآيت أورير لإخبارية بخصوص هذه الحادثة، انتقلت عناصره إلى عين المكان لجمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق.

يذكر أن عناصر الدرك الملكي بآيت أورير، وبأمر من النيابة العامة المختصة، أشرفت على نقل جثة الهالك إلى مستودع الموات لإخضاعها للتشريح الطبي، في انتظار تسليمها لأهله لدفنها.