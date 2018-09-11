مصرع شاب غرقا في "وادي تاكوشت" باشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

لقي شاب في عقده الثاني مصرعه، زوال اليوم، غرقا في بحيرة مائية بوادي تاكوشت، على مستوى الجماعة الترابية أوكنز، قيادة تنالت بالدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن المفارق للحياة، الذي ينحدر من جماعة إداوسملال، نواحي تزنيت، قصد النهر من أجل السباحة قبل أن يلقى حتفه غرقا. وقد تمكّن مواطنون من انتشال جثته من مياه البُحيرة.

الحادث استنفر عناصر من الدرك الملكي والسلطة المحلية، التي انتقلت إلى عين المكان وأشرفت على توجيه جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت باها تحقيقا تمهيديا للوقوف على أسباب وظروف مصرع الشاب غرقا.