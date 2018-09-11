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الرئيسية | حوادث | قضاء مراكش يحدد جلسة لمحاكمة "ملكة جمال"

قضاء مراكش يحدد جلسة لمحاكمة "ملكة جمال"

قضاء مراكش يحدد جلسة لمحاكمة "ملكة جمال"
إبراهيم مغراوي
الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 22:11

حددت المحكمة الابتدائية بمراكش جلسة الـ 18 من شتنبر الجاري للشروع في محاكمة عارضة أزياء و"ملكة جمال" (ن. أ)، التي كانت وراء حادثة سير أدت إلى وفاة متشردين في عقدهما الثاني (20 سنة و23 سنة) بشارع مولاي عبد الله بمقاطعة جليز صباح يوم السبت الماضي.

ورفضت هيئة القضاء الجالس بالمحكمة الابتدائية نفسها، خلال جلسة أمس الاثنين، طلبا تقدم به دفاع الملقبة بـ "باربي" لمتابعتها في حالة سراح.

وكانت الضابطة القضائية لأمن مراكش قدمت إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة الحمراء، يوم الأحد الماضي، سائقة سيارة فارهة دهست، وهي في حالة سكر طافح، شابين متشردين كانا يغطان في النوم بشارع أسفي ليلفظا أنفاسهما الأخيرة في الحين.

يذكر أن قاضي التحقيق أمر بإيداع السائقة المشار إليها بسجن لوداية ضواحي مراكش، بعدما قرر متابعتها رهن الاعتقال الاحتياطي بتهمة "القتل غير العمد والسرعة المفرطة وعدم المناورة".

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