24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:37
|07:05
|13:29
|16:57
|19:44
|21:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المرتجي "يُخْمد" الحرب اللغوية بين العربية الحديثة والدارجة العامية
- نشطاء يحلقون رؤوسهم للمطالبة بمستشفى لعلاج السرطان في الريف
- منتخب "قصار القامة" يشكو الأبواب الموصدة
- الكعدة بنواحي تيزنيت
- تجاذب التربية والتسلية في المخيمات الصيفية في ذكراها المئوية
الجيش الروسي يطلق أضخم مناورات عسكرية منذ الحقبة السوفياتية (5.00)
أمريكا تنتقد جمود ملف الصحراء وتتساءل عن جدوى المينورسو (5.00)
- عيوش يدعو إلى تقليص سنوات الدراسة في أسلاك التعليم المغربي - (224)
- مطالبون بإلغاء الخدمة الإجبارية يحشدون لوقفة احتجاجية أمام البرلمان - (115)
- أمريكا تنتقد جمود ملف الصحراء وتتساءل عن جدوى المينورسو - (67)
- المرتجي "يُخْمد" الحرب اللغوية بين العربية الحديثة والدارجة العامية - (57)
- الداخلية تمنع حزب "تامونت" واللجنة التحضيرية تلجأ إلى القضاء - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قضاء مراكش يحدد جلسة لمحاكمة "ملكة جمال"
حددت المحكمة الابتدائية بمراكش جلسة الـ 18 من شتنبر الجاري للشروع في محاكمة عارضة أزياء و"ملكة جمال" (ن. أ)، التي كانت وراء حادثة سير أدت إلى وفاة متشردين في عقدهما الثاني (20 سنة و23 سنة) بشارع مولاي عبد الله بمقاطعة جليز صباح يوم السبت الماضي.
ورفضت هيئة القضاء الجالس بالمحكمة الابتدائية نفسها، خلال جلسة أمس الاثنين، طلبا تقدم به دفاع الملقبة بـ "باربي" لمتابعتها في حالة سراح.
وكانت الضابطة القضائية لأمن مراكش قدمت إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة الحمراء، يوم الأحد الماضي، سائقة سيارة فارهة دهست، وهي في حالة سكر طافح، شابين متشردين كانا يغطان في النوم بشارع أسفي ليلفظا أنفاسهما الأخيرة في الحين.
يذكر أن قاضي التحقيق أمر بإيداع السائقة المشار إليها بسجن لوداية ضواحي مراكش، بعدما قرر متابعتها رهن الاعتقال الاحتياطي بتهمة "القتل غير العمد والسرعة المفرطة وعدم المناورة".