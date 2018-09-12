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الرئيسية | حوادث | ترويج "الماحيا" يجرّ شخصين إلى الاعتقال بالبروج

ترويج "الماحيا" يجرّ شخصين إلى الاعتقال بالبروج

ترويج "الماحيا" يجرّ شخصين إلى الاعتقال بالبروج
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 14:42

أوقفت عناصر من الدرك الملكي بمركز البروج، اليوم الأربعاء، شخصين للاشتباه في تورطهما في ترويج ممنوعات، في إطار عمليات تمشيطية روتينية لدرك سرية سطات، إذ حجزت كمية تقدر بـ100 لتر من مسكّر ماء الحياة، إضافة إلى معدّات تستعمل في تصنيعها.

وأمرت النيابة العامة المختصة بوضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليهما في محضر قانوني، مع عرضهما على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهما.

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