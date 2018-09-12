أمن الناظور يحجز مخدرات وقنينات خمور مهربة

هسبريس من الرباط

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور شخصا من ذوي السوابق القضائية، كان يشكل موضوع عدة مذكرات للبحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية المهربة.

وكان مجموعة من الأشخاص قد قاموا، خلال سريان إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه الكائن بدوار عين زهرة بضواحي سلوان، بتعريض موظفي الشرطة لتهديد جدي بواسطة الرشق بالحجارة، أصيب على إثره ضابط شرطة برضوض وكدمات؛ وهو ما اضطر أحد عناصر الأمن الوطني لاستخدام سلاحه الوظيفي مطلقا ثلاث رصاصات تحذيرية في الهواء، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

ووفق المصدر ذاته، فإن هذا التدخل الأمني أسفر عن حجز 840 قنينة من المشروبات الكحولية المهربة المعدة للبيع بشكل غير مشروع.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما ما زالت التحريات الميدانية متواصلة بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي لإيقاف باقي المشتبه بهم المتورطين في تهديد عناصر الأمن وتعريضهم للعنف.