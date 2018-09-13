اتهام بالتحرش يسقط قتيلا في إقليم تنغير

هسبريس من تنغير

لقي شخصٌ، بدوار آيت عمي موح التابع لجماعة آيت سدرات السهل الغربية بإقليم تنغير، مصرعه في الحين، متأثرا بجروح خطيرة، إثر توجيه عدة طعنات بالسكين إليه على يد أحد جيرانه، الذي اتهم الهالك بالتحرش في حق زوجته.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الضحية "أ. ص"، البالغ من العمر 35 سنة، تعرّض لطعنات غادرة من لدن جاره المسمى "ع. أ" البالغ بدوره 35 سنة، لم تمهله وقتا طويلا، ليلفظ أنفاسه الأخيرة مضرجا وسط الدماء.

المصادر ذاتها أكدت أن زوجة المتهم بالقتل اشتكت لزوجها أن الضحية يتحرش بها؛ وهو ما أثار غضب الزوج، وقرّر الانتقام منه عبر توجيه طعنات إليه أردته قتيلا في الحين.

وفور توصلها بالخبر، انتقلت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير وعناصر المركز الترابي للدرك الملكي بقلعة مكونة إلى عين المكان، وجرى اعتقال الضنين في منزله بعد أن حاول الفرار.

وفتحت المصالح الأمنية المذكورة تحقيقا لمعرفة جميع ملابسات القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ فيما وضع المتهم رهن الاعتقال لتعميق معه البحث، وجرى توجيه جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي لقلعة مكونة.