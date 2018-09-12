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الرئيسية | حوادث | قتيلة وجرحى في انقلاب سيارة بالطريق السيار

قتيلة وجرحى في انقلاب سيارة بالطريق السيار

قتيلة وجرحى في انقلاب سيارة بالطريق السيار
هسبريس من الرباط
الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 21:15

توفيت، الأربعاء، سيدة في عقدها الثالث؛ في حين أصيب 8 أشخاص آخرين بجروح وكسور متفاوتة الخطورة، بعد تعرّضهم لحادثة سير قاتلة نتيجة انقلاب سيارة خاصة كانت تقلّ 9 أشخاص، على مستوى الطريق السيار الرابط بين سطات ومرّاكش في النفوذ الترابي لإقليم سطات.

واستنادا إلى مصادر هسبريس، فإن 9 أشخاص، من بينهم سيدتان، تجمع بينهم قرابة عائلية، كانوا على متن سيارة خفيفة، متّجهين من مرّاكش نحو البيضاء؛ إلا أن السيارة انقلبت، لأسباب مجهولة، بالنقطة الكيلومترية 87 بالطريق السيار على مستوى إقليم سطات.

الحادث استنفر عناصر كوكبة الدرّاجات التابعة لدرك سطات وأفراد الوقاية المدنية وممثل عن السلطات المحلية الذين انتقلوا إلى المكان. وقد نقل جميع الجرحى نحو مستعجلات سطات، لتلقي العلاجات الضرورية.

وضعية الحالة الصحية للمصابين دفعت الطبيب المداوم إلى إحالة سيدة على قسم الإنعاش، نظرا لخطورة الإصابة، إلا أنها توفيت لحظات بعد ذلك؛ فيما جرى توجيه حالة خطيرة ثانية نحو أحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء، والاحتفاظ بسبعة مصابين بمستشفى سطات.

وفتحت عناصر الدرك الملكي بسطات بحثا في الحادث لتحديد ظروف وملابسات وقوعه، مع إحالة جثة الهالكة على قسم الأموات من أجل المعاينة أو التشريح، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصّة.

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