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الرئيسية | حوادث | حجز أطنان من المحروقات المسروقة نواحي سطات

حجز أطنان من المحروقات المسروقة نواحي سطات

حجز أطنان من المحروقات المسروقة نواحي سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 13 شتنبر 2018 - 09:35

حجزت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي مشرع بن عبّو، بتنسيق مع كوكبة الدراجات بسرية سطات، ما مجموعه 3 أطنان من المحروقات يشتبه في كونها مسروقة، على مستوى الطريق السيار بين سطات وأولاد بوزيري.

وفي تفاصيل الحادث أفادت مصادر مطلعة لهسبريس بأن كوكبة الدّرّاجين كانت في حملة تمشيطية أسفرت عن مفاجأة سائق شاحنة، جانب الطريق السيار، يقوم بتفريغ كمية من الغازوال المشكوك في مصدره لفائدة أحد الزبناء.

وبعد إيقاف السائق، اعترف بكونه يبيع الغازوال المسروق لأحد الزبناء، هذا الأخير أفاد بدوره بأنه يقوم بتصريف الوقود لزبناء آخرين في منطقة أولاد سيدي بن داوود ناحية سطات، حيث جرى القيام بعملية تفتيش من قبل درك المشرع لدى شخصين آخرين أسفرت عن حجز ما مجموعه 3 أطنان من المحروقات المسروقة.

وبعد إشعار النيابة العامة المختصة بمستجدات الواقعة، أمرت الضابطة القضائية بوضع أربعة مشتبه فيهم، من بينهم سائق الشاحنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، مع الاستماع إليهم في بحث تمهيدي، في انتظار عرضهم على سلطة الملاءمة للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم.

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