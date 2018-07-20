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الرئيسية | حوادث | إطار بنكي يعترف باختلاس 300 مليون في سلا

إطار بنكي يعترف باختلاس 300 مليون في سلا

إطار بنكي يعترف باختلاس 300 مليون في سلا
هسبريس من الرباط
الخميس 13 شتنبر 2018 - 10:09

أقدم إطار مصرفي، يشتغل في وكالة لبنك BMCE بمدينة سلا، على التوجه نحو الشرطة القضائية للاعتراف باختلاسات أكد اقترافها.

وعمل المعني بالأمر على المثول أمام الشرطة في مدينة تمارة، بملء إرادته، للإقرار بالنيل من أموال زبناء البنك منذ سنة 2015، واضعا يده على ما يعادل 300 مليون سنتيم؛ وفق إفادته.

إشعار النيابة العامة بما جرى أفضى إلى فتح تحقيق قضائي بناء على تصريحات الإطار البنكي ذاته، في انتظار ترتيب الآثار القانونية الملائمة.

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