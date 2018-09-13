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انتشال غريقة من أحد أودية جماعة أكادير ملول
الخميس 13 شتنبر 2018 - 00:13
أفلح مواطنون بدوار إغنيمن، بجماعة أكادير ملول القصية عن تارودانت بـ150 كيلومترا، في انتشال جثة شابة من أحد وديان المنطقة.
وكانت الضحية، البالغة من العمر 20 سنة، قد جرفت من طرف مياه النهر في وقت سابق من نهار أمس الأربعاء.
جثة الغريقة نقلت إلى مستودع الجثامين في مستشفى المختار السوسي بتارودانت، وجرى فتح بحث قضائي في النازلة.