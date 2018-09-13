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أمن القصر الكبير يضع حدا لنشاط "الروبيو" الإجرامي
الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:03
تمكنت فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية بالقصر الكبير، ليلة أمس بحي السلام (المرينة)، من توقيف شخص يشتبه في ترويجه للأقراص المخدرة .
الموقوف "م.ن"، الملقب بـ"الروبيو"، ضبط متلبسا بحيازة 60 قرصا مخدرا من نوع "ريفوتريل"، مع سلاح أبيض من الحجم الكبير.
وتم وضع الموقوف، وهو من مواليد 1989، تحت تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه وتقديمه إلى النيابة العامة.