الشرطة تضبط مهربي دراجات أوروبية مسروقة

هسبريس من الرباط

فككت مصالح الأمن الوطني بالرشيدية عصابة متخصصة في سرقة وتهريب الدراجات النارية من عدة دول أوروبية، ما أسفر عن حجز 38 دراجة نارية مسروقة ومهربة من دول أوروبية مختلفة، واعتقال 13 شخصا متورطا في هذه العملية.

وأوضحت مصالح الأمن الوطني بالرشيدية، في لقاء صحافي اليوم، أن هذه الدراجات، وهي من نوع "هوندا إس أتش"، و"ياماها تيماكس كوازاكي"، كانت مسروقة ومهربة من دول أوروبية، هي إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا.

كما أبرزت المصالح ذاتها أنها حجزت حوالي 400 بطاقة رمادية مزورة، معتبرة أن هذه العملية نجحت بفعل تضافر جهود عناصر الأمن العمومي والشرطة القضائية، بتنسيق مع المؤسسة الأمنية الدولية "أنتربول".

وقال معاوية أموغان، عميد شرطة إقليمي، ورئيس الأمن الجهوي بالرشيدية، في تصريح صحافي، إن هذه العملية، التي دامت نحو ستة أشهر "مكنت من حجز 38 دراجة نارية، و400 بطاقة رمادية مزورة، وتوقيف 13 شخصا، من بينهم المهرب الرئيسي والمروجون المحليون، وكذا صانع البطاقات الرمادية المزورة، وهو صاحب مطبعة توجد بالمدينة الجديدة بمكناس (حمرية)، وشخصان كانا يساعدانه في جريمته".

كما أشار المتحدث إلى أنه "يجري حاليا البحث عن باقي المتورطين لتقديمهم إلى النيابة العامة".

من جهته قال محمد البوهالي، وهو عميد شرطة ممتاز، ورئيس المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالرشيدية، في تصريح مماثل، إن تفكيك هذه العصابة "يندرج في إطار المقاربة الأمنية الاستباقية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني"، مبرزا أن الأبحاث القضائية أظهرت أن جميع الدراجات المحجوزة مسروقة من دول أوروبية، "حيث يقوم المروجون والمهربون بتفكيكها وإعادة تركيبها لترويجها في السوق الوطنية بالاعتماد على بطاقات رمادية مزورة مصنوعة في مطبعة بمدينة مكناس".