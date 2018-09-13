24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:39
|07:06
|13:28
|16:55
|19:41
|20:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وسط الدمار .. القطار يشق طريقه مجددا من بغداد إلى الفلوجة
- "الليغا" .. برشلونة وريال مدريد في زيارة باسكية
- البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة .. أردوغان: لسنا في أزمة
- مهمة صعبة تنتظر يوسفية برشيد في البطولة
- تونس تعتزم بيع 11 سيارة فارهة لعائلة بن علي
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الشرطة تجدد التخصص الجغرافي لبعض مناطق الأمن
مواكبة منها للتقسيم الترابي الجهوي الجديد، عمّمت المديرية العامة للأمن الوطني على مختلف ولايات الأمن بربوع المملكة مذكرة جديدة تتضمن إعادة هيكلة التقسيم الترابي لبعض المناطق الإقليمية للأمن، بالتوافق مع خريطة التنظيم الجديد لجهات المملكة.
وشملت هذه العملية إلحاق منطقة أمن سيدي إفني بولاية أمن العيون، ومنطقة أمن طاطا بولاية أمن أكادير، ومفوضية الشرطة بكرسيف بولاية أمن وجدة، بينما تم إلحاق منطقتي أمن خريبكة وخنيفرة ومفوضيات الشرطة بواد زم وأبي الجعد ومريرت بنفوذ ولاية أمن بني ملال.
وفي إطار الإستراتيجية نفسها، شملت عملية إعادة التوزيع إلحاق مجموعة من المجموعات الميدانية المكلفة بالمحافظة على النظام بولايات الأمن التي تتوافق مع التقسيم الجغرافي الجديد، مع ما يواكب هذه العملية من تغييرات هيكلية وتقنية على المستويين التنظيمي والمهني.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تفعيل المديرية العامة للأمن الوطني لإستراتيجيتها المتعلقة بتنزيل مرتكزات الجهوية المتقدمة بمختلف بنياتها الترابية في مرحلة أولية، قبل الانتقال في مراحل موالية تروم ملاءمة اختصاصات وصلاحيات المصالح والفرق العملياتية مع التقسيمات الترابية الجديدة.