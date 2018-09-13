24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0613:2816:5519:4120:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تونس تعتزم بيع 11 سيارة فارهة لعائلة بن علي (5.00)

  2. إسرائيل تهدم مساكن فلسطينيين في الضفة الغربية (5.00)

  3. المدعي العام الفرنسي يجدد طلب اعتقال سعد لمجرد (5.00)

  4. شحلان يغوص في علاقات العربية والدارجة بين الاضطراب والاتزان (5.00)

  5. دراسة اجتماعية: الطلاق يتحوّل إلى "فيروس مُعدٍ" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الشرطة تجدد التخصص الجغرافي لبعض مناطق الأمن

الشرطة تجدد التخصص الجغرافي لبعض مناطق الأمن

الشرطة تجدد التخصص الجغرافي لبعض مناطق الأمن
هسبريس من الرباط
الخميس 13 شتنبر 2018 - 22:55

مواكبة منها للتقسيم الترابي الجهوي الجديد، عمّمت المديرية العامة للأمن الوطني على مختلف ولايات الأمن بربوع المملكة مذكرة جديدة تتضمن إعادة هيكلة التقسيم الترابي لبعض المناطق الإقليمية للأمن، بالتوافق مع خريطة التنظيم الجديد لجهات المملكة.

وشملت هذه العملية إلحاق منطقة أمن سيدي إفني بولاية أمن العيون، ومنطقة أمن طاطا بولاية أمن أكادير، ومفوضية الشرطة بكرسيف بولاية أمن وجدة، بينما تم إلحاق منطقتي أمن خريبكة وخنيفرة ومفوضيات الشرطة بواد زم وأبي الجعد ومريرت بنفوذ ولاية أمن بني ملال.

وفي إطار الإستراتيجية نفسها، شملت عملية إعادة التوزيع إلحاق مجموعة من المجموعات الميدانية المكلفة بالمحافظة على النظام بولايات الأمن التي تتوافق مع التقسيم الجغرافي الجديد، مع ما يواكب هذه العملية من تغييرات هيكلية وتقنية على المستويين التنظيمي والمهني.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تفعيل المديرية العامة للأمن الوطني لإستراتيجيتها المتعلقة بتنزيل مرتكزات الجهوية المتقدمة بمختلف بنياتها الترابية في مرحلة أولية، قبل الانتقال في مراحل موالية تروم ملاءمة اختصاصات وصلاحيات المصالح والفرق العملياتية مع التقسيمات الترابية الجديدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ahelame الخميس 13 شتنبر 2018 - 23:01
وجب ضبط ساعات العمل الكثيرة للشرطة ، و تهلاو فيهم تا هم ولاد الشعب ، و شكرا لكل من يسهر على راحتنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
2 - adil الخميس 13 شتنبر 2018 - 23:03
لكم الشكر لكل من يضحي بروحه و ووقته لكي يسهر على راحتنا ، لكم أجر من الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - MEHDI الخميس 13 شتنبر 2018 - 23:07
بغينا الشرطة في بوقنادل المستوى الأمني متدهور و13 جدارمي مكافياش يلاه كيتفرقو بين الادارة والبراج .... وأمن الأحياء والشوارع في يد الله .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
4 - منير الخميس 13 شتنبر 2018 - 23:13
وجب على المديرية العامة للأمن الوطني الإعتناء بالعنصر البشري اللدي يكابد سوء الظروف أثناء مزاولة عمله فهزالة الأجرة و كثرة ساعات العمل يولدان ضغطا نفسيا مريرا جدا على موظف الأمن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
5 - adam الخميس 13 شتنبر 2018 - 23:18
كل التقدير لرجال الأمن الوطني ،نحن نعتز بهم ونتمنو لهم كل الخير لما يقدموه من تضحيات في سبيل أمن الشعب المغربي ، وجب النهوض بوضعيتهم المادية و الاجتماعية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - مغربي كندي الخميس 13 شتنبر 2018 - 23:24
تحية لسيد المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني على مجهوداته التي لن تنجح ما لم يبذل الفاعلين الآخرين في المؤسسة الأمنية نفس الجهد..كذلك وجب الاهتمام بالعناصر خاصة أصحاب الرتب الدنيا ماديا ومعنويا..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
7 - اتصلات الخميس 13 شتنبر 2018 - 23:42
اما واحد اتصلات المغرب في بني يخلف المحمدية كانتاصلو تايقوليك تايجي تيكنسيان من بن سليمان او سطات مع العلم انها جماعة بالمحمدية مزال محسوبة في التقسيم ديال 1999
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.