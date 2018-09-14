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الرئيسية | حوادث | مريض نفسي ينتحر شنقا في بني رزين بشفشاون

مريض نفسي ينتحر شنقا في بني رزين بشفشاون

مريض نفسي ينتحر شنقا في بني رزين بشفشاون
هسبريس من شفشاون
الجمعة 14 شتنبر 2018 - 04:41

وضع شاب في الثلاثينيات من عمره، الخميس، حدا لحياته بعدما لفّ حبلا حول عنقه ووصله بغصن شجرة بالقرب من منزل أسرته الواقع بدوار أوفاس وسط جماعة بني رزين بإقليم شفشاون.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك وجد جثة هامدة معلقة بغصن شجرة، مشيرة إلى أنه كان يعاني قيد حياته اضطرابات نفسية.

وعقب إخطارها بالواقعة، حلت عناصر الدرك الملكي بمكان الحادث، وعملت على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمدينة شفشاون. كما فتحت تحقيقا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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