صعق كهربائي ينهي حياة قاصر بقيادة الهدامي

إبراهيم الحافظون من سطات

توفيت فتاة قاصر، الخميس، نتيجة صعقة كهربائية تعرضت لها بمنزل أسرتها في دوار أولاد علي بمنطقة الغنيميين ضمن قيادة الهدامي، ناحية برشيد.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد عبو سرية برشيد وممثل عن السلطات المحلية، إلى مكان تواجد جثة الهالكة" أ،س" المزدادة سنة 2003، حيث جرت معاينتها وتوجيهها عبر سيارة نقل الأموات إلى قسم حفظ الجثث بسطات.

وأمرت النيابة العامة المختصة بإجراء تشريح طبي على جثة الهالكة، للتأكد من سبب الوفاة لفائدة البحث القضائي المفتوح لتحديد ظروف وملابسات الحادث.