وشاية كاذبة تجرّ أفراد أسرة إلى ردهات المحاكم

إبراهيم الحافظون من سطات

أحالت عناصر الدرك الملكي أربعة أشخاص من أسرة واحدة، ينحدرون من منطقة كيسر نواحي سطات، على أنظار النيابة العامة المختصة بالمدينة ذاتها، للنظر في صك الاتهام الموجه إليهم والمتعلق بالوشاية الكاذبة والتشهير بدركيين.

وتعود تفاصيل الحادث، حسب مصادر هسبريس، إلى اتصال مجموعة من الأشخاص بالرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن الرشوة لدى رئاسة النيابة العامّة، يعرضون من خلالها أنهم تعرّضوا لابتزاز من قبل أحد الدركيين بمنطقة كيسر.

وزادت المصادر أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات وعناصر الفصيلة القضائية نسّقت مع رئاسة النيابة العامة بالرباط، من أجل الإشراف على الملف والتأكد من صحة ادعاء أفراد الأسرة المنحدرين من منطقة كيسر ضواحي سطات.

وأردفت المصادر نفسها أن الأبحاث والتحريات، التي أجريت تحت إشراف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، بيّنت أن الأشخاص الأربعة، منهم من له سوابق عدلية، قد حبكوا سيناريو من أجل تصفية الحسابات في مواجهة رئيس مركز الدرك بكيسر.

وبناء على ذلك جرت متابعة أفراد الأسرة الأربعة في حالة سراح، للاشتباه فيهم بالوشاية الكاذبة والتشهير بدركيين، بعد اقتناع النيابة العامة وكذا قاضي التحقيق بنتائج الأبحاث التي أجريت حول ادعاء أفراد الأسرة ابتزازهم من قبل أحد الدركيين.

وطالب عدد من المواطنين وممثلي جمعيات المجتمع المدني بسطات، بالتعامل الجدي مع التبليغ بقضايا الرشوة، عبر الرقم الأخضر للحفاظ على المصداقية في التعامل مع القضايا لتخليق الحياة العامة، بعيدا عن تصفية الحسابات والتلاعب في الاتصالات بالرقم الموضوع رهن إشارة المواطنين المتضررين.