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الرئيسية | حوادث | العدالة تؤجل النظر في قضية مقتل "أرملة مجيد"

العدالة تؤجل النظر في قضية مقتل "أرملة مجيد"

العدالة تؤجل النظر في قضية مقتل "أرملة مجيد"
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 14 شتنبر 2018 - 09:40

أجلت محكمة الاستئناف للقطب الجنحي بالمحكمة الزجرية في عين السبع، بمدينة الدار البيضاء، النظر في محاكمة الشاب الذي تسبب في مقتل أرملة الراحل محمد مجيد، الرئيس السابق للجامعة المغربية للتنس، إلى جلسة يوم الاثنين المقبل.

وفضّل ابن أرملة محمد مجيد التزام الصمت وعدم التعليق على مجريات المحاكمة، التي يتابع فيها ابن شخصية معروفة في مجال المال والأعمال المرتبط بالاستيراد والتصدير.

وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت على الشاب المتسبب في الحادثة بالحبس شهرين نافذين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بتهمة القتل الخطأ.

المتهم ينسب إليه التسبب في مصرع الراحلة إثر صدمها بسيارته على مستوى "كورنيش عين الذئاب" بالدار البيضاء، أوائل غشت الماضي، وأنه كان يقود بسرعة مفرطة أدت إلى صدمه شخصا آخر خلال محاولته الفرار.

وخلصت نتائج تقرير الخبرة العلمية التي أخضع لها المعني بالأمر، المزداد سنة 2000، إلى أنه كان في حالة عادية أثناء ارتكابه حادثة السير بمدار طرقي يخضع للأشغال في كورنيش عين الذئاب بالعاصمة الاقتصادية.

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