ضعف تجهيزات الإطفاء يهدد ميناء الدار البيضاء

هسبريس ـ محمد لديب

قالت مصادر مهنية عاملة في ميناء الدار البيضاء إن هذا الأخير يعاني من ضعف مستوى التجهيزات المخصصة لمقاومة وإطفاء الحرائق، التي تتوفر عليها مصالح الوقاية المدنية بعين المكان؛ وهو ما يدفعها إلى طلب المساعدة من مطافئ منطقة أنفا حتى في حالة اندلاع حرائق بسيطة.

وأوضحت المصادر، في تصريحات متطابقة عززتها بمجموعة من التسجيلات الموثقة بالصوت والصورة، أن ميناء العاصمة الاقتصادية للمملكة يعاني من عجز حقيقي على مستوى سيارات إطفاء الحرائق وأنظمة مكافحتها.

وأكدت المصادر المهنية العاملة في ميناء الدار البيضاء أن حريقا شب في متلاشيات خشبية بالميناء سالف الذكر، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، عجزت وحدات الوقاية المدنية عن التعامل معه؛ وهو ما دفعها إلى طلب يد العون من مصالح الوقاية المدنية بأنفا.

وسارعت هذه المصالح إلى التوجه إلى عين المكان، للسيطرة على الحريق الذي اندلع على الساعة الثانية و17 دقيقة قبل فجر أمس الأربعاء، وبمجرد ما بدأت عملية الإطفاء بخراطيم المياه، حتى جابهتهم مشكلة عدم وجود قنوات المياه المخصصة لتزويد شاحنات إطفاء الحرائق بحاجياتها من المياه بعين المكان.

وكشف شريط فيديو وثق لحريق صباح الأربعاء بميناء الدار البيضاء توجه سيارة إطفاء الحريق نحو مصادر للمياه بعيدة عن مكان الحريق، لتعبئة الخزان لمحاولة إطفاء الحريق.

وأشارت المصادر إلى أن النظم الوقائية من الحرائق والمعايير المنصوص عليها على المستوى الدولي تستدعي توافر نقاط التزود بالماء لمكافحة النيران في مجموع أرصفة ومرافق الموانئ، ومراقبتها وصيانتها بشكل دوري.