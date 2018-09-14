إيقاف ثلاثة متهمين بترويج المؤثرات العقلية بفاس

رشيد الكويرتي من فاس

أفادت ولاية أمن فاس، الخميس، بأن عناصرها تمكنت من إيقاف ثلاثة أشخاص وحجز كمية من المؤثرات العقلية بحوزتهم؛ ضمنها أقراص الهلوسة "إكستازي"، في عمليات متفرقة استهدفت أوكارهم بنقط مختلفة من العاصمة العلمية للمملكة.

وأوضح المصدر ذاته أن عناصر الشرطة لمنطقة بندباب عين قادوس مدعمة بفريق الأبحاث والتدخلات نجحت بجنان لحريشي بندباب في إلقاء القبض على شخص يبلغ من العمر 25 سنة اشتبه تورطه في حيازة وترويج الأقراص المهلوسة ومخدر الشيرا وحيازة سلاح أبيض بدون سند قانوني، مشيرا إلى أن الشخص الموقوف يعدّ من ذوي السوابق القضائية العديدة ومن المبحوث عنهم على الصعيد الوطني من أجل ترويج المخدرات.

ولاية أمن فاس أفادت بأن عملية التفتيش البدني الوقائي المجرى على المتهم أسفرت عن ضبط 96 قرصا مهلوسا (إكستازي) من أنواع وأحجام وألوان مختلفة بحوزته، إضافة إلى 11 قطعة من مخدر الشيرا ملفوفة بأغلفة بلاستيكية معدة للبيع بالتقسيط ومبلغ مالي متحصل من عملية الترويج في هذه المواد المحظورة.

وذكرت ولاية أمن فاس أن الفرقة الميدانية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية داهمت، موازاة مع هذا التدخل الأمني، وكر أحد مروجي المخدرات.

وأضاف المصدر ذاته أنه بعد إلقاء القبض على المروج سالف الذكر، حجزت الفرقة الأمنية كمية من مخدر الشيرا وزنها الإجمالي كيلوغرام واحد و250 غراما وهواتف محمولة وميزانين محمولين إلكترونيين من الحجم الصغير، بالإضافة إلى مبلغ مالي متحصل من عملية الاتجار.

وبنفوذ منطقة فاس المدينة، تمكنت العناصر الأمنية مدعمة بعناصر الأبحاث والتدخلات من إلقاء القبض على الملقب "لالوا" بحي القطانين المدينة العتيقة، بعد مداهمة وكره.

وأشار المصدر إلى أن عملية التفتيش بداخل أركانه أسفرت عن وضع اليد على 132 قنينة من المشروبات الكحولية تتكون من نبيذ أحمر والجعة، و15 لفافة من المادة المخدرة (الكيف) معدة للاستهلاك.