24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0713:2816:5519:4020:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تونس تعتزم بيع 11 سيارة فارهة لعائلة بن علي (5.00)

  2. إسرائيل تهدم مساكن فلسطينيين في الضفة الغربية (5.00)

  3. المدعي العام الفرنسي يجدد طلب اعتقال سعد لمجرد (5.00)

  4. شحلان يغوص في علاقات العربية والدارجة بين الاضطراب والاتزان (5.00)

  5. دراسة اجتماعية: الطلاق يتحوّل إلى "فيروس مُعدٍ" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | تفجير قنبلة من مخلفات الاستعمار في غفساي

تفجير قنبلة من مخلفات الاستعمار في غفساي

تفجير قنبلة من مخلفات الاستعمار في غفساي
رشيد الكويرتي من فاس
الجمعة 14 شتنبر 2018 - 00:55

قامت فرقة متخصصة في تفكيك المتفجرات، تابعة لثكنة القوات المسلحة الملكية بتازة، الخميس، بإبطال مفعول قنبلة موقوتة تعود إلى حقبة الاستعمار الفرنسي، تم العثور عليها بالمكان المعروف بـ"بورويز" ضواحي غفساي في إقليم تاونات؛ وذلك عن طريق تفجيرها بمكان آمن قريب من الموقع نفسه.

وقد تم اكتشاف هذا الجسم الخطير بالصدفة من طرف عمال إحدى مقاولات الأشغال التي تباشر تهيئة المكان لتشييد محطة لتصفية المياه العادمة، في إطار برنامج تأهيل مدينة غفساي.

وأوضحت مصادر هسبريس أنه سبق وأن تم العثور على قنابل عدة في الموقع المذكور، موضحة أن الموقع كان يشكل، خلال المرحلة الاستعمارية، حقلا لتدريب جنود الاحتلال على استعمال الأسلحة والمتفجرات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.