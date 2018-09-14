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تفجير قنبلة من مخلفات الاستعمار في غفساي
الجمعة 14 شتنبر 2018 - 00:55
قامت فرقة متخصصة في تفكيك المتفجرات، تابعة لثكنة القوات المسلحة الملكية بتازة، الخميس، بإبطال مفعول قنبلة موقوتة تعود إلى حقبة الاستعمار الفرنسي، تم العثور عليها بالمكان المعروف بـ"بورويز" ضواحي غفساي في إقليم تاونات؛ وذلك عن طريق تفجيرها بمكان آمن قريب من الموقع نفسه.
وقد تم اكتشاف هذا الجسم الخطير بالصدفة من طرف عمال إحدى مقاولات الأشغال التي تباشر تهيئة المكان لتشييد محطة لتصفية المياه العادمة، في إطار برنامج تأهيل مدينة غفساي.
وأوضحت مصادر هسبريس أنه سبق وأن تم العثور على قنابل عدة في الموقع المذكور، موضحة أن الموقع كان يشكل، خلال المرحلة الاستعمارية، حقلا لتدريب جنود الاحتلال على استعمال الأسلحة والمتفجرات.