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الرئيسية | حوادث | ضرب دركيين يسوق 15 شخصا إلى ابتدائية مراكش

ضرب دركيين يسوق 15 شخصا إلى ابتدائية مراكش

ضرب دركيين يسوق 15 شخصا إلى ابتدائية مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 14 شتنبر 2018 - 20:15

قدّم مركز الدرك الملكي بأولاد حسون، ضواحي مراكش، 15 شخصا إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتهمة إهانة الضابطة القضائية وتخريب ممتلكات الدولة وعرقلة السير.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الموقوفين ارتبطوا، خلال شهر رمضان الماضي، في تهشيم سيارات للدرك الملكي ومحاولة الاعتداء على عناصر الجهاز حين كانت تحاول إلقاء القبض على أفراد عصابة قتلت شابا خلال شهر يونيو الماضي.

وأوردت المصادر نفسها أن النيابة العامة قرّرت متابعة ثمانية أشخاص في حالة اعتقال، أمرت بإيداعهم سجن الأوداية، وارتأت محاكمة سبعة آخرين في حالة سراح.

"عناصر الدرك الملكي بأولاد حسون اعتمدت، في ضبط المعنيين بالأمر، على كاميرات المراقبة المثبتة على الصدور وما بث من مقاطع فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي"، وفق ذات المصادر.

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