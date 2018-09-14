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كُتّاب وآراء
عملية قرصنة إلكترونية تطيح بشخص في طنجة
أوقفت فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة شخصا يشتبه في قيامه، رفقة شريك له، بعملية قرصنة إلكترونية لحساب خاص بأحد الأشخاص، والاستيلاء على مبلغ مالي مهم.
ووفق مصدر أمني فقد فُتح بحث تقني، باستعمال تقنيات تكنولوجية معلوماتية متطورة؛ أسفر عن التوصل إلى هوية الشخصيْن المتورطيْن في عملية القرصنة، فسارعت الفرقة الأمنية المختصة إلى إيقاف أحدهما الذي اعترف بالمنسوب إليه، بعد أن واجهته بالدلائل التقنية المتحصل عليها.
وقد وُضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بينما لا يزال البحث جاريا عن شريكه في هذه العملية قصد إيقافه وتقديمه أمام العدالة بعد أن جرى التوصل إلى هويته الكاملة.