لسعات العقارب تستهدف 5 أفراد في ضواحي سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

تعرّض 5 أفراد، اليوم الجمعة، للسعات عقارب في مناطق مختلفة من ضواحي سطات، ونقلوا إلى قسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بالمدينة ذاتها من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

وحسب مصادر طبية فإن شخصين من المصابين الخمسة بلسعات العقارب، وهما قاصر ينحدر من منطقة مشرع بن عبّو أولاد بوزيري وشابة تنحدر من منطقة بني مسكين دائرة البروج، لا يزالان تحت المراقبة الطبية وحالة كل واحد منهما في تحسّن.

وأضافت المصادر ذاتها أن ثلاث حالات تعود إلى نساء ينحدرن من ضواحي سطات خضعن للفحص ووضعن تحت المراقبة الطبية بقسم المستعجلات، في انتظار استقرار وضعهن الصحي.