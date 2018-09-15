مهنيون يستنكرون متابعة ممرض قضائيا ببني ملال

هسبريس - وائل بورشاشن

تأسّفت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية لمتابعة قضائية ضد أحمد مسرار، وهو ممرض متخصص في مجال الصحة النفسية بالمستشفى الجهوي ببني ملال، بعد ما وُجّهت إليه تهمة "ترك عاجز بسبب قواه العقلية في مكان من شأنه تعريضه للخطر والعنف".

واستنكرت الجمعية بشدة ما تعرض له الممرض أحمد مسرار، ووصفته بـ"الحيف والظلم أثناء مزاولته مهامه وقيامه بواجبه المهني"، مطالبة وزارة الصحة بـ"التدخل لمؤازرته وحماية كافة ممرضي وتقنيّي الصحة ضد الاعتداءات المتكررة والمتابعات القضائية التي يتعرضون لها على إثر شكايات المرضى والمُرْتفقين لعدم رضاهم عن الخدمات الصحية وجودتها".

وترجع وقائع هذا الحادث إلى سنة ونصف عند قيام الممرض أحمد مسرار بمُداومته الليلية، "حيث تعرض نزيل لاعتداء من طرف نزيل آخر كان في حالة هيجان بالمصلحة؛ وهو ما نتج عنه إصابة ونزيف على مستوى الرأس وإصابة أخرى على مستوى العين".

وبالرغم من تدخل الممرض رفقة رجال الأمن الخاص من أجل نقل المريض إلى مصلحة المستعجلات، ثم بعدها إلى المستشفى الجامعي بالدار البيضاء من أجل تلقي العلاجات الضرورية؛ فإن عائلة الضحية لم تستسغ ما حدث ولجأت إلى العدالة، من أجل المطالبة بالإنصاف.

ونتج عن شكاية العائلة "تقديم كبش فداء يتحمل فشل المنظومة الصحية" وفق تعبير البلاغ الصادر عن الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية؛ وهو الأمر الذي "أصبح مألوفا، لأن الممرضين وتقنيي الصحة والقابلات تفترض طبيعة عملهم وجودهم في الصفوف الأمامية وحضورهم الدائم طيلة أيام الأسبوع والعطل في ظل نقص حاد في أعدادهم"، بتعبير التنظيم.

وذكر المصدر ذاته أن مصلحة الصحة النفسية بالمستشفى الجهوي ببني ملال كانت موضوع أزيد من 50 مراسلة وجهت إلى المسؤولين بالمندوبية الإقليمية والمديرية الجهوية، بسبب توفيرها 25 سريرا لـ60 نزيلا وغياب الحقن بها ووجود غرفة عزل واحدة فقط وغياب وسائل التّثبيث الجسدية وغياب الأطباء المتخصصين.

وفي هذا السياق، كشفت الوثيقة عن أن "95 في المائة من النزلاء يتم إيواؤُهم من قبل أطباء عامين ومتدربين؛ وهو ما يعتبر خرقا صريحا لمقتضيات الظهير الشريف المنظم للصحة النفسية، ولا سيما في شقه المتعلق بالإيواء".

من جهتها، عبّرت اللجنة الجهوية للممرضات والممرضين التابعة للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة مراكش آسفي، عن رفضها تحميل "تبعات قصور المنظومة الصحية بالمغرب للأطر التمريضية"، معلنة تضامنها اللامشروط مع الممرض أحمد مسرار "وكافة الممرضين ضحايا اختلالات المنظومة الصحية"، في بيان عمّمته اليوم الجمعة.