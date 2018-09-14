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الرئيسية | حوادث | حجز مخدرات في شاحنة بميناء طنجة المتوسط

حجز مخدرات في شاحنة بميناء طنجة المتوسط

حجز مخدرات في شاحنة بميناء طنجة المتوسط
هسبريس من طنجة
الجمعة 14 شتنبر 2018 - 19:05

وضع أفراد الأمن الوطني وعناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، اليوم الجمعة، أيديهم على 28 كيلوغراما من مخدر الشيرا ضمن شاحنة للنقل الدولي.

عملية المراقبة التقنية للشاحنة الفارغة، وقبل مغادرتها المحطة البحرية في اتجاه إسبانيا، أتاحت حجز المخدرات المخبأة في الهيكل الداخلي للمركبة، ليتم اقتياد سائقيها المغربيين إلى مقر الأمن.

الضنينان وضعا تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة، في انتظار استنطاقهما من طرف محققي المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة.

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