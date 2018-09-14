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كُتّاب وآراء
ترويج المخدرات يضع حدا لحرية خمسيني في أكادير
أفلحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة، في توقيف شخص يبلغ من العمر 52 سنة، كان يجري البحث عنه في قضايا متعلقة بالاتجار بالمخدرات.
وحسب مصدر أمني فقد جرى توقيف المشتبه فيه، الذي كان ينشط في ترويج المخدرات بمنطقة "أزراراك"، والمبحوث عنه بموجب عشرات برقيات البحث، في عملية أمنية بـ"حي الكويرة" في أكادير.
وزاد المصدر نفسه أن عمليات التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية مكنت من حجز مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها محصلة من النشاط غير المشروع للمعني بالأمر.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما تتواصل الأبحاث من أجل تحديد جميع الامتدادات المحتملة للمعني بالأمر.