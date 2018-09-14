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كُتّاب وآراء
تحقيق قضائي في سقوط شخص من شرفة بطنجة
أكد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فتح المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف و ملابسات وفاة شخص بعد سقوطه من شرفة إحدى الشقق، من الطابق السابع لعمارة سكنية وسط المدينة.
وذكر المصدر نفسه أن "عناصر الشرطة القضائية قد أوقفت خمسة أشخاص في إطار هذه القضية، من بينهم امرأة في حالة سكر متقدمة كانت برفقة الهالك داخل الشقة، ومواطن تونسي مقيم بشكل غير قانوني بالمغرب، وشخص ثالث يشتبه في تورطه في انتحال صفة شرطي لتعريض الهالك للابتزاز قبيل وفاته، فضلا عن ضبط فتاتين كانتا برفقة هذا الأخير أثناء عملية توقيفه بأحد المنازل".
كما أضاف البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، أن "عمليات التفتيش المنجزة داخل الشقة التي كان يكتريها الهالك قد أسفرت عن حجز 80 كبسولة من مخدر الحشيش، تزن حوالي 980 غراما، يشتبه في تحضيرها للتهريب عن طريق ابتلاعها داخل الأمعاء الداخلية".
وقد تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات بالمستشفى، رهن التشريح الطبي لتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق فعلا بسقوط عرضي، كما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الخمسة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن جميع خلفيات وملابسات هذه القضية وتوقيف جميع المتورطين المحتملين.