أمنيون يوقفون متسوّلة تتنقل بسيارة في ملكيتها

هسبريس من أكادير

أفاد مصدر أمني لهسبريس بأن عناصر الدائرة الخامسة للشرطة بأكادير أوقفت متسولة تستعمل سيارة في ملكيتها للتنقل من بيتها نحو المساجد التي تمارس بجنباتها الاستجداء.

وزاد المصدر نفسه أن عناصر هذه الدائرة قاموا بمراقبة للمعنية مدة طويلة، إلى أن تبين أنها تأتي في سيارة وصفت بـ"النوع الرفيع"، وتقوم باستبدال ملابسها الجيدة بملابس رثة لاستدرار عطف المصلين بجنبات مسجد في أكادير.

كما أن التحقيقات، التي باشرتها عناصر الشرطة، قادت إلى امتلاك المعنية منزلا خاصا بها، إلى جانب المركبة التي تستعملها في التنقل إلى جنبات المساجد كل يوم.

وقد جرى إيقاف المتسولة الأربعينية أمام ذهول المواطنين، الذين ألفوا رؤيتها بملابس رثة وقديمة بمداخل بعض المساجد في "عاصمة سوس".