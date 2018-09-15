24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:07
|13:28
|16:54
|19:38
|20:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أمال المازوري .. حكواتية شابة تقاوم اندثار الموروث الشعبي الشفهي
- تقرير فرنسي: الغلاء وراء "المقاطعة" في المغرب
- إسرائيل تحصي 2000 يهودي مقيم في المغرب
- سفير جديد يبحث تقريب مواقف الرباط من ستوكهولم
- تدني الأجور والامتياز الضريبي يجذبان مقاولات فرنسا إلى المغرب
جيش الجزائر ينفذ "عملية اكتساح" باستعمال الأسلحة الثقيلة في تندوف (5.00)
أمال المازوري .. حكواتية شابة تقاوم اندثار الموروث الشعبي الشفهي (5.00)
هل يطبق "قانون محاربة التعنيف"على النساء المتحرشات بالرجال؟ (3.67)
- جيش الجزائر ينفذ "عملية اكتساح" باستعمال الأسلحة الثقيلة في تندوف - (152)
- كتاب "يمسُّ الذات الإلهية" يشعل جدل المحتوى التعليمي بالمغرب - (106)
- هل يطبق "قانون محاربة التعنيف"على النساء المتحرشات بالرجال؟ - (56)
- الإثبات والتطبيق يهددان تنزيل قانون محاربة العنف ضد المغربيات - (44)
- أموال الاتحاد الأوروبي تدعم الحماية الاجتماعية والمقاولات المغربية - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمنيون يوقفون متسوّلة تتنقل بسيارة في ملكيتها
أفاد مصدر أمني لهسبريس بأن عناصر الدائرة الخامسة للشرطة بأكادير أوقفت متسولة تستعمل سيارة في ملكيتها للتنقل من بيتها نحو المساجد التي تمارس بجنباتها الاستجداء.
وزاد المصدر نفسه أن عناصر هذه الدائرة قاموا بمراقبة للمعنية مدة طويلة، إلى أن تبين أنها تأتي في سيارة وصفت بـ"النوع الرفيع"، وتقوم باستبدال ملابسها الجيدة بملابس رثة لاستدرار عطف المصلين بجنبات مسجد في أكادير.
كما أن التحقيقات، التي باشرتها عناصر الشرطة، قادت إلى امتلاك المعنية منزلا خاصا بها، إلى جانب المركبة التي تستعملها في التنقل إلى جنبات المساجد كل يوم.
وقد جرى إيقاف المتسولة الأربعينية أمام ذهول المواطنين، الذين ألفوا رؤيتها بملابس رثة وقديمة بمداخل بعض المساجد في "عاصمة سوس".