درك تملالت يحيل ثلاثة تجار مخدرات على القضاء

إبراهيم مغراوي

قدمت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتملالت، اليوم السبت، ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق العدلية في مجال بيع وترويج المخدرات، ضمنهم مزود رئيسي ومساعديه، لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

وكانت عناصر الدرك بتملالت تمكنت من توقيف ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين 30 و35، بدوار التبابعة الغابة التابع لقيادة الجوالة بإقليم قلعة السراغنة، وحجز 180 كيلوغراما من سنابل الكيف، و70 كيلوغراما من أوراق التبغ (طابا)، وحوالي 600 غرام من مخدر الشيرا.

وأوضحت مصادر هسبريس أن عملية تفتيش الموقوفين بمكان الحادث أسفرت عن حجز لديهم ستة سكاكين من الحجم الكبير، بالإضافة إلى دراجة نارية في حالة مهترئة وبدون وثائق كان يستعملها المتهمون في تنقلاتهم داخل الدواوير المجاورة لتوزيع بضاعتهم.

وأضافت المصادر ذاتها أن رجال الدرك الملكي اقتادوا المتهمين إلى مقر المركز الترابي بتملالت، ووضعوهم رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، للاستماع إليهم في محاضر قانونية، وإحالتهم على أنظار وكيل الملك لاستكمال مسطرة البحث التمهيدي.