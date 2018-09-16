الدرك يوقف عصابة الأسلاك الكهربائية بآيت أورير

إبراهيم مغراوي

تمكنت عناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت أورير بإقليم الحوز، السبت، من توقيف شخصين متلبسين بسرقة أسلاك كهربائية وعلب شبكة اتصالات المغرب بدوار "بطويل"، جماعة آيت فاسكا.

وأوضحت مصادر محلية لهسبريس أن هذا الفعل الجرمي ألحق خسائر مادية بالشبكة الكهربائية المزودة لدائرة آيت أورير، مضيفة أن رجال الدرك نجحوا في ضبط الموقوفيْن بعد قيامهم بتحريات ميدانية مكثفة وعملية رصد لمكان تواجد اللصين بإحدى الأنفاق الخاصة بتزويد الأحياء السكنية بالكهرباء، وتوقيفهما وهما بصدد قطع أسلاك شبكة "الريزو" بواسطة منشار لسرقتها وإعادة بيعها.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوفيْن فشلا في محاولة للفرار، وقد تم وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معها، في انتظار عرضهما على النيابة العامة بمراكش.