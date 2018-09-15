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الرئيسية | حوادث | الشرطة تُحبط محاولة اختطاف قاصر بمدينة تزنيت

الشرطة تُحبط محاولة اختطاف قاصر بمدينة تزنيت

الشرطة تُحبط محاولة اختطاف قاصر بمدينة تزنيت
هسبريس من الرباط
السبت 15 شتنبر 2018 - 18:05

أوقفت عناصر الأمن الوطني بمدينة تزنيت، صباح اليوم السبت، شخصا من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة اختطاف قاصر تحت التهديد بالعنف.

وجرى توقيف المشتبه فيه متلبسا بمحاولة اختطاف طفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة، بعدما حاول استدراجه وإركابه تحت التهديد على متن سيارة خاصة كان يتولى سياقتها؛ وذلك قبل أن يتم ضبطه والحيلولة دون استكمال هذا الفعل الإجرامي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 35 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع خلفيات وملابسات ودوافع هذه القضية؛ بينما تم إيداع السيارة المستعملة في محاولة ارتكاب الجريمة بالمحجز البلدي، رهن إشارة البحث.

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