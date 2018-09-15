24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4007:0713:2816:5419:3820:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. العثماني: "كِلاب عيوش" داعشية سياسية .. وتدريس الدارجة "بْسَالة" (5.00)

  2. مصنع أمريكي يعوض عمالا مطرودين بسبب الصلاة (5.00)

  3. داء الغدد اللمفاوية يصيب مئات المغاربة سنويا (4.00)

  4. الجامعة تؤهل لاعبا كاميرونيا للدفاع عن "الأسود" (3.00)

  5. تأبين الراحل إحيا بوقدير (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | خلاف بين قاصرين ينتهي بجريمة قتل في شيشاوة

خلاف بين قاصرين ينتهي بجريمة قتل في شيشاوة

خلاف بين قاصرين ينتهي بجريمة قتل في شيشاوة
ابراهيم مغراوي من مراكش
السبت 15 شتنبر 2018 - 20:03

أوقفت عناصر الدرك الملكي بسيدي المختار بشيشاوة، اليوم السبت، مرتكب جريمة قتل راح ضحيتها قاصر بدوار التويجرات.

وفور علمها بالحادث المميت، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي، التابعة للمركز الترابي بسيدي المختار، إلى الدوار المذكور، لجمع المعطيات والمعلومات التي يمكن أن تفيد في التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحية والجاني دخلا في خلاف تطور إلى عنف استعمل فيه الأخير سلاحا أبيض موجها طعنات قاتلة للهالك الذي سقط جثة هامدة في الحين.

وأضافت المصادر ذاتها أن الجاني فر إلى وجهة مجهولة بعد ارتكابه لجريمة القتل، مبرزة أن رجال الدرك الملكي قاموا بحملة تمشيط أسفرت عن توقيفه.

وبأمر من النيابة العامة، تم وضع الجاني رهن الحراسة النظرية لتعميق البحث، قبل عرضه على أنظار القضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.