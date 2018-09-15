خلاف بين قاصرين ينتهي بجريمة قتل في شيشاوة

ابراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت عناصر الدرك الملكي بسيدي المختار بشيشاوة، اليوم السبت، مرتكب جريمة قتل راح ضحيتها قاصر بدوار التويجرات.

وفور علمها بالحادث المميت، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي، التابعة للمركز الترابي بسيدي المختار، إلى الدوار المذكور، لجمع المعطيات والمعلومات التي يمكن أن تفيد في التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحية والجاني دخلا في خلاف تطور إلى عنف استعمل فيه الأخير سلاحا أبيض موجها طعنات قاتلة للهالك الذي سقط جثة هامدة في الحين.

وأضافت المصادر ذاتها أن الجاني فر إلى وجهة مجهولة بعد ارتكابه لجريمة القتل، مبرزة أن رجال الدرك الملكي قاموا بحملة تمشيط أسفرت عن توقيفه.

وبأمر من النيابة العامة، تم وضع الجاني رهن الحراسة النظرية لتعميق البحث، قبل عرضه على أنظار القضاء.