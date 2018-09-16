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كُتّاب وآراء
الدرك ينهي نشاط مروّج مخدرات ناحية ابن أحمد
أوقفت عناصر الدرك الملكي بثلاثاء لولاد، ناحية ابن أحمد، بتنسيق مع المركز القضائي سرية سطات، مساء السبت، أحد المشتبه فيهم بترويج المخدرات، وهو من ذوي السوابق القضائية موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا مختلفة.
وأفادت مصادر هسبريس بأن العملية التي تدخل في إطار الاستراتيجية الجديدة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات لمحاربة الجريمة وتجفيف منابع بيع المحظورات، أسفرت عن حجز سيارة من الحجم الكبير ذات صفائح مزوّرة كانت محمّلة بما يقارب 300 كيلوغرام من مخدر القنّب الهندي و50 كيلوغراما من أوراق التبغ.
وأمرت النيابة العامّة المختصة بمدينة ابن أحمد بقطر السيارة إلى المحجز، مع وضع المشتبه فيه المنحدر من جهة الشمال تحت تدبير الحراسة النظرية والاستماع إليه في بحث تمهيدي، في انتظار عرضه في حالة اعتقال على أنظار وكيل الملك بعاصمة أمزاب للنظر في المنسوب إليه.