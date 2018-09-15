24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:07
|13:28
|16:54
|19:38
|20:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الرئيس الموريتاني: الشعب وجه رسالة إلى المتطرفين
- الموريتانيون يصوتون في جولة الإعادة بالانتخابات
- العثماني: "كِلاب عيوش" داعشية سياسية .. وتدريس الدارجة "بْسَالة"
- درك تملالت يحيل ثلاثة تجار مخدرات على القضاء
- إفران تتصدر مقاييس التساقطات المطرية بالمغرب
العثماني: "كِلاب عيوش" داعشية سياسية .. وتدريس الدارجة "بْسَالة" (5.00)
متظاهرون يطالبون بإنشاء مستشفى لعلاج السرطان في الناظور (5.00)
ليبيا وفلسطين والعراق تتقدم على المغرب في مؤشر التنمية البشرية (3.40)
- بنكيران يدعو إلى توزيع أموال المغاربة بالتساوي لوقف نزيف "الحريك" - (173)
- ليبيا وفلسطين والعراق تتقدم على المغرب في مؤشر التنمية البشرية - (142)
- العثماني: "كِلاب عيوش" داعشية سياسية .. وتدريس الدارجة "بْسَالة" - (110)
- أمنيون يوقفون متسوّلة تتنقل بسيارة في ملكيتها - (74)
- هل تقود موريتانيا وساطة بين المغرب والجزائر في قضية الصحراء؟ - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سيول جارفة تكبد فلاحين خسائر فادحة بإقليم تنغير
حولت الفيضانات والسيول الجارفة، مساء اليوم السبت، العديد من القرى والجماعات بإقليم تنغير إلى مناطق معزولة ومنكوبة؛ إذ إن الطرق المؤدية من تنغير إلى اكنيون، والطريق الجهوية الرابطة بين بومالن وامسمرير، وبالضبط دوار ايت يدير، وطريق اميضر، ما تزال إلى حدود كتابة هذه السطور مقطوعة.
وقالت مصادر محلية إن عناصر الدرك الملكي ببومالندادس، واميضر، وتنغير، وامسمرير، حلت بمجموعة من المحاور الطرقية التي انقطعت بسبب ارتفاع منسوب مياه الأودية من أجل تنظيم حركة المرور ومنع عبور الأودية.
وفي ما يخص الفلاحة، أكدت مصادر محلية مسؤولة بمنطقة امسمرير أن الفيضانات والسيول التي عرفتها المنطقة مساء اليوم كبدت خسائر فادحة للفلاحين بامسمرير وتلمي، حيث سجلت خسائر جسيمة في منتوج التفاح والبطاطس، وتضرر الأراضي الفلاحية بفعل ارتفاع منسوب الوادي.
وتعتبر منطقتي تلمي وامسمرير"من أكثر المناطق في إقليم تنغير تضررا بسبب السيول الجارفة للأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة"، يقول حسن غجدي، فاعل جمعوي بتلمي.