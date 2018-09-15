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كُتّاب وآراء
أمن البيضاء يوقف مروج خمور عبر موقع إلكتروني
أوقفت المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء مروّج مشروبات كحولية كان يعمل على استقبال طلبات زبائنه عبر موقع إلكتروني، ويتكلف بإيصال المشروبات الكحولية إلى عناوينهم باستعمال سيارة رباعية الدفع.
وأضافت مصادر الجريدة أن العناصر الأمنية ضبطت بحوزة الموقوف 18 قنينة من المشروبات الكحولية معدة للترويج بدون ترخيص؛ فيما أسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار القضية ذاتها عن حجز 260 قنينة خمر من 7 أنواع مختلفة.
وجرى وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي تجريه الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
ما عسانا ان نقول
لاحولة ولا قوة إلا بالله