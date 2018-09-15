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كُتّاب وآراء
إيقاف 5 قوارب محملة بمواد مهربة قرب الداخلة
تمكنت عناصر البحرية الملكية، مساء أمس الجمعة، من إيقاف ثلاثة قوارب للتهريب الدولي، على بعد40 كلم جنوب غرب مدينة الداخلة، وعلى متنها ستة أشخاص تم اعتقالهم وبحوزتهم مجموعة من السلع المهربة.
ووفق ما أورده مصدر هسبريس، فقد أفرزت نتائج التدخل الذي قامت به مصالح البحرية الملكية عن حجز ثلاثة قوارب تحمل كمية مهمة من المواد المهربة، من بينها سجائر و"معسل"، وقارب محمل بالألعاب النارية والمفرقعات، وأدوية بيطرية ومئات الأقراص المهيجة، قادمة من الجارة الجنوبية موريتانيا.
وبحسب المصادر نفسها، فقد أفلحت مصالح البحرية الملكية بمدينة الداخلة، اليوم السبت، في توقيف قاربين محملين بكميات مهمة من السجائر والبنزين، واعتقال شخصين، قبالة سواحل قرية الصيد لاساركا بالداخلة.
وقد تم تسليم المتهمين إلى عناصر الدرك الملكي لمواصلة التحقيق والتحقق من مصدر كمية الممنوعات، كما تم حجز القوارب لدى الجهات المختصة.