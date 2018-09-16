رصاصات تحذيرية توقف حامل سلاح أبيض بخنيفرة

هسبريس من الرباط

اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بالدائرة الثالثة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بخنيفرة، خلال الساعات الأولى لصباح اليوم، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لإيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، بعدما عرّض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جديّ ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية أمنية كانت قد تدخلت لإيقاف الشخص المعني الذي يشتبه في اشتراكه رفقة آخرين في اعتراض سبيل أحد المارة وتعريضه لاعتداء جسدي بالسلاح الأبيض.

وأضاف المصدر أن المشتبه فيه أبدى مقاومة عنيفة، محدثا خسائر مادية في سيارة للشرطة وأخرى خاصة؛ وهو ما اضطر موظف شرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي، مكنت من ضبط الشخص المعني وحجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه، حسب المصدر نفسه، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لإيقاف باقي شركائه، بعد تحديد هوياتهم.