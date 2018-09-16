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الرئيسية | حوادث | رصاصات تحذيرية توقف حامل سلاح أبيض بخنيفرة

رصاصات تحذيرية توقف حامل سلاح أبيض بخنيفرة

رصاصات تحذيرية توقف حامل سلاح أبيض بخنيفرة
هسبريس من الرباط
الأحد 16 شتنبر 2018 - 12:20

اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بالدائرة الثالثة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بخنيفرة، خلال الساعات الأولى لصباح اليوم، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لإيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، بعدما عرّض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جديّ ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية أمنية كانت قد تدخلت لإيقاف الشخص المعني الذي يشتبه في اشتراكه رفقة آخرين في اعتراض سبيل أحد المارة وتعريضه لاعتداء جسدي بالسلاح الأبيض.

وأضاف المصدر أن المشتبه فيه أبدى مقاومة عنيفة، محدثا خسائر مادية في سيارة للشرطة وأخرى خاصة؛ وهو ما اضطر موظف شرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي، مكنت من ضبط الشخص المعني وحجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه، حسب المصدر نفسه، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لإيقاف باقي شركائه، بعد تحديد هوياتهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - موحا الأحد 16 شتنبر 2018 - 12:45
أشد العقاب لهدا المجرم الخطير ليكون عبرة لأبناء خنيفرة حتى لا تصل ما وصلت له مدينة فاس في الإجرام
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29
2 - منير الأحد 16 شتنبر 2018 - 12:48
المرجو استعمال السلاح الناري مباشرة اتجاه المجرمين وليس فقط عيارات تحديرية فهؤلاء المجرمون ليسوا من أهل الرحمة لدا وجب زجرهم .
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16
3 - مقاطع الأحد 16 شتنبر 2018 - 12:48
بحال هذ الحتالة نقول ليه سلم نفسك، الى مبغاش من الوهلة الأولى "نتيري" فيه مايحتاج نضيع القرطاس فالسماء و نتسنى يتكرفس على سيارات الغير.. تحية إلى رجال الأمن
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15
4 - صلاح الأحد 16 شتنبر 2018 - 12:49
لماذا الرصاص التحديري ، مباشرة على المجرم لا نضيع الرصاص في الفراغ وكفى.
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5 - سام٦٩ الأحد 16 شتنبر 2018 - 12:51
تعديل القوانين أجدر من .طلقات تحديرية في كل مرة
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10
6 - عبدالحق الأحد 16 شتنبر 2018 - 12:54
هل سيتابع الشرطي لأنه أخرج رصاصة من مسدسه
لأن المشكل يعاني منه جميع الشرطة المغربية
وهي سير وجيم ولمادا أطلقت رصاصة
حيث يظطر الشرطي لتفادي مواجهة حامل السكين
لهذا نطلب من المسؤولين أن يراجعوا مثل هده الحالات
لأنه لا يعقل أن يبقى الشرطي مكتوف الأيدي عند مواجهة حامل السكين
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11
7 - المواطن الأحد 16 شتنبر 2018 - 12:57
على الحكومة أن تفيق من سباتها وتتخذ إجراءات قانونية مطروحة في البرلمان لتجريم حمل السلاح الأبيض وسن قوانين صارمة لكل من هدد وروع بالسيوف أي مواطن .....وإعطاء كامل الصلاحية الشرطي أن يستعمل سلاحه بمجرد امتناع حامل السيف على الامتثال. ...
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8 - وا تنقوليك الشيطان حالف الأحد 16 شتنبر 2018 - 12:59
ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ، ، الله مولانا و لا مولى لهم ،، الله يعز الأمن
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5
9 - لا عليك الأحد 16 شتنبر 2018 - 13:13
عجبا حتى خنيفرة عروس الأطلس أصبحت فيها مواجهات ضد الشرطة أمر لم نكن نسمع به بل ونحلم به مجرمون بدأوا يتطاولون على المارة ويجترؤون على بلس ممتلكاتهم أشد العقاب لمثل هاته الحثالة التي تروع الناس في أمنها و المرجو اعادة النظر في مسألة إطلاق الرصاص التحذيري لأن بعض المجرمين يستحقون إطلاق الرصاص الحي في المناطق غير القاتلة لعلهم يرتدعوا قليلا ويتركوا الناس تعيش في أمان وتحية خالصة لرجال الأمن في مدينة زيان
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10 - شاهد من اهلها الأحد 16 شتنبر 2018 - 13:14
لقد انتشر الاجرام و التشمكير في خنيفرة من جديد و قد شاهدت بعيني في العطلة الصيفية التي قطيتها في مدينتي الحبيبة كيف ان المشمكيرين و المجرمين يصولون و يجولون بالسيوف ولا من يتكلم و خصوصا في الأحياء الشعبية مثل امالوااغريبن الذي أصبحت ازقته في ملك اصحاب المخدرات و المشرملين والسلطة غائبة تماما. الى متى سيبقى الشعب نايم؟
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11 - لهيب الأحد 16 شتنبر 2018 - 13:15
لن أكون متشائما ولا سوداويا ولكن علي أن أقول وصل السيل الزبى حتى ليخيل الينا وكأننا في غابة . الكل يضرب . الكل يقتل .الكل يفترس . كل يخاف من الآخر أو يحذر منه . لا ثقة . لا أمان ... وهنا ليس خوفي على الأشخاص بل خوفي على الدولة . على المغرب والمغاربة . ناقوس الخطر بح من الرنين . العدوى تنتقل وتنتشر فاس الدار البيضاء ومنهما الى كل المدن . أملنا ورجاؤنا في جدية واخلاص رجال الدرك والأمن والقضاة
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