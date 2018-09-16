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الرئيسية | حوادث | التبليغ عن الرشوة يسقط دركيا وموظفا جماعيا

التبليغ عن الرشوة يسقط دركيا وموظفا جماعيا

التبليغ عن الرشوة يسقط دركيا وموظفا جماعيا
هسبريس من الرباط
الأحد 16 شتنبر 2018 - 13:15

أفادت النيابة العامة بأنه في إطار التبليغ عن الرشوة بواسطة الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، جرى أول أمس الجمعة إيقاف عنصر من الدرك الملكي بالقنيطرة متلبسا بقبض 1500 درهم.

وأضاف المصدر أن التبليغ عن الرشوة عبر الخط المباشر أسقط، في اليوم نفسه، موظفا بجماعة مكناس، حيث جرى إيقافه متلبسا بقبض 50 درهما.

وكشف أنه بإيقاف الدركي والموظف المذكوريْن يكون عدد الموقوفين، عبر الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، قد وصل إلى 43 موظفا وعونا عموميا.

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