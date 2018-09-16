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الرئيسية | حوادث | والي أمن مخمور يتسبب في حادث بخسائر مادية

والي أمن مخمور يتسبب في حادث بخسائر مادية

والي أمن مخمور يتسبب في حادث بخسائر مادية
هسبريس من الرباط
الأحد 16 شتنبر 2018 - 14:10

فتحت مصلحة حوادث السير بولاية أمن القنيطرة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم، مع موظف شرطة برتبة والي أمن يعمل بالإدارة المركزية، لارتكابه حادثة سير بخسائر مادية وهو تحت تأثير حالة السكر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن موظف الشرطة المذكور كان يسوق سيارته الخاصة في حدود الساعة الخامسة من صباح اليوم، عندما اصطدم بسيارة أجرة نتيجة عدم التحكم في السياقة بسبب حالة السكر، قبل أن يغادر مكان الحادثة في اتجاه ديمومة الشرطة.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى الاحتفاظ بموظف الشرطة المعني تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الحادثة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - حميد الأحد 16 شتنبر 2018 - 14:27
واااو. خبر مهم جدّا. جريمة نكراء
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7
2 - khaald الأحد 16 شتنبر 2018 - 14:30
السجن مع الأعمال الشاقة ليكون عبرة. تحية للحموشي
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29
3 - nawfal الأحد 16 شتنبر 2018 - 14:32
الف تحية واحترام للسيد الحموشي. الرجل المناسب في المكان المناسب. ممعاهش اللعب. bravoooo
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40
4 - السايسي من سلا الأحد 16 شتنبر 2018 - 14:33
نطلب من السيذ الحموشي المذير العام للأمن الوطني أن يعاقب بالحبس وتشطيب من العمل بدون فوائد تقاعذ وعبرة للأخرين
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13
5 - wood الأحد 16 شتنبر 2018 - 14:35
نتمنى أولا أن نعرف مآل الفرنسي الذي دنس العلم المخزني أمام الملأ و في حفل جماعي ماجن ، هل تم الحكم عليه بعشرين سنة سجنا أم أنه حر طليق !!!
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16
6 - خليلوفيتش الأحد 16 شتنبر 2018 - 14:37
تحديد ظروف و ملابسات الحادث. الأمور راها واضحا و وضوح الشمس فنهار جميل غير إلى بغاو ايردو مول الطاكسي هو اللي سكران و هذا ليس بغريب في المغرب
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8
7 - sacha الأحد 16 شتنبر 2018 - 14:39
يجب محابته كي يبقى عبرة للأخرين المغاربة سواسية ليس هنالك فرق بين بائع الدجاج ووزير كلنا بني أدم
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8 - عثمان الأحد 16 شتنبر 2018 - 14:50
شكرا لملك محمد السادس و فريقه في تعيينه للحموشي
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0
9 - yes الأحد 16 شتنبر 2018 - 14:51
مهما كانت الرتبة فهي تبقى تكليف وليست تشريف
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10 - montasser الأحد 16 شتنبر 2018 - 14:55
نطلب من السيد الحموشي ان يخضع مديريات الامن باقليم القنيطرة الى االتفتيش والفحص...بسوق اربعاء الغرب عشرات الشباب المتهور والعاطل يقضي اليوم كله بالتجوال صحبة كلاب شرسة وخطيرة يخيف المارة ويهدد سلامتهم الجسدية وخاصة امام الاعداديات الخلفية....مءات التربورتورات خارجة على القانون وشعارها تحدي المارة وحتى السلطات..وفي صراع يومي مع الموت....عشرات العربات المجرورة لكرارس يقودها اطفال دون العاشرة خاصة اتجاه كليطو...كل هذه لفوضى الى تستحق منكم التفاتة السيد لمدير..شكرا
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