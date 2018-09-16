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كُتّاب وآراء
والي أمن مخمور يتسبب في حادث بخسائر مادية
فتحت مصلحة حوادث السير بولاية أمن القنيطرة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم، مع موظف شرطة برتبة والي أمن يعمل بالإدارة المركزية، لارتكابه حادثة سير بخسائر مادية وهو تحت تأثير حالة السكر.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن موظف الشرطة المذكور كان يسوق سيارته الخاصة في حدود الساعة الخامسة من صباح اليوم، عندما اصطدم بسيارة أجرة نتيجة عدم التحكم في السياقة بسبب حالة السكر، قبل أن يغادر مكان الحادثة في اتجاه ديمومة الشرطة.
وأضاف المصدر ذاته أنه جرى الاحتفاظ بموظف الشرطة المعني تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الحادثة.