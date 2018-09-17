24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:42
|07:09
|13:27
|16:52
|19:36
|20:51
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- محمد فهمي .. قصة أستاذ جامعي بألمانيا نزيل "خيرية" في فاس
- بلجيكا توقف تمويل بناء مدارس فلسطينية جديدة
- المصارف والاتصالات تؤمنان ثلث تداولات البورصة
- الزيجات المختلطة بين مغاربة وأوروبيات .. مصلحة أم حب حقيقي؟
- "إغلاق الباب" .. ترامب يفرغ برنامج اللجوء الأمريكي من الأحلام
باحث إسلامي يُرسي الفوارق بين "أعجمية عيوش" وعربية القرآن (5.00)
"عمال الإنعاش" ينددون بضعف التعويض ويهددون الحكومة بالتصعيد (5.00)
الحكومة تمهد لاستفادة المهن الحرة من التأمين الإجباري عن المرض (5.00)
نصيحة ماكرون لعاطل بتغيير مهنته تفجر موجة انتقادات بفرنسا (5.00)
- الحكومة تستعدٌّ لإنهاء الاحتقان الاجتماعي بتلبية مطالب الشغيلة - (176)
- قرار مراقبة تعاليق زوار الجرائد الإلكترونية يثير جدل حرية التعبير - (102)
- بعد لغط الدارجة بالتعليم ووصف "الكلاب" .. عيوش ينْشُد التهدئة - (91)
- هل يقرّ ماكرون بجرائم الاستعمار الفرنسي في حق الشعب المغربي؟ - (75)
- رئيس "جامعة الكرة": الملك وراء الترشح لتنظيم "مونديال 2030" - (66)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شريط فيديو يوقع "معيزة" في قبضة أمن طنجة
أفادت مصادر هسبريس بأن مصالح ولاية أمن طنجة تفاعلت مع شريط فيديو يظهر قيام ثلاثة أشخاص بسرقة شاب بالعنف بحومة دار المويكنة، حيث سبق لمصالح الدائرة الأمنية السادسة أن تلقت شكاية في الموضوع وفتحت بحثا بشأنها.
وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية تمكنت من تحديد هوية الفاعلين، وتجنّدت على إثر ذلك مختلف مصالح أمن طنجة، خاصة فرقة الشرطة القضائية لمنطقة أمن بني مكادة التي استطاعت، أمس، توقيف الفاعل الرئيسي.
وورد في المعطيات التي توصلت بها هسبريس أن الأمر يتعلق بـ"ي. د" الملقب بـ"معيزة"، وهو من مواليد 1997، وقد جرى توقيفه مباشرة بعد توصل فرقة الأبحاث بخبر وصوله إلى منزل أسرته الكائن بحومة الوردة بعد غيابه عنه منذ تاريخ واقعة السرقة بالعنف التي ارتكبها رفقة شريكين.
وأشارت مصادرنا إلى أن العناصر الأمنية أوقفت "معيزة" بعد مطاردة بأسطح منازل الحي، وجرى وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قصد البحث معه في المنسوب إليه، فيما ما يزال البحث جاريا لتوقيف شريكيه في العملية اللذين تم تحديد هويتهما من طرف المصالح الأمنية.