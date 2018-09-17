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الرئيسية | حوادث | شريط فيديو يوقع "معيزة" في قبضة أمن طنجة

شريط فيديو يوقع "معيزة" في قبضة أمن طنجة

شريط فيديو يوقع "معيزة" في قبضة أمن طنجة
هسبريس من طنجة
الاثنين 17 شتنبر 2018 - 09:22

أفادت مصادر هسبريس بأن مصالح ولاية أمن طنجة تفاعلت مع شريط فيديو يظهر قيام ثلاثة أشخاص بسرقة شاب بالعنف بحومة دار المويكنة، حيث سبق لمصالح الدائرة الأمنية السادسة أن تلقت شكاية في الموضوع وفتحت بحثا بشأنها.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية تمكنت من تحديد هوية الفاعلين، وتجنّدت على إثر ذلك مختلف مصالح أمن طنجة، خاصة فرقة الشرطة القضائية لمنطقة أمن بني مكادة التي استطاعت، أمس، توقيف الفاعل الرئيسي.

وورد في المعطيات التي توصلت بها هسبريس أن الأمر يتعلق بـ"ي. د" الملقب بـ"معيزة"، وهو من مواليد 1997، وقد جرى توقيفه مباشرة بعد توصل فرقة الأبحاث بخبر وصوله إلى منزل أسرته الكائن بحومة الوردة بعد غيابه عنه منذ تاريخ واقعة السرقة بالعنف التي ارتكبها رفقة شريكين.

وأشارت مصادرنا إلى أن العناصر الأمنية أوقفت "معيزة" بعد مطاردة بأسطح منازل الحي، وجرى وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قصد البحث معه في المنسوب إليه، فيما ما يزال البحث جاريا لتوقيف شريكيه في العملية اللذين تم تحديد هويتهما من طرف المصالح الأمنية.

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