صعقة كهربائية تصرع عشرينيا في ضواحي تاونات

رشيد الكويرتي من فاس

لقي شاب (ز.ع)، في نهاية عقده الثاني، مصرعه على الفور، الأحد، بدوار المنصف بجماعة تمزكانة ضواحي تاونات، أثناء تشغيله لمضخة كهربائية لجلب الماء من واد قريب من منزل أسرته.

وبينما فتحت مصالح مركز الدرك الملكي لغفساي، التي انتقلت عناصرها إلى عين المكان، تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث، أحيلت جثة الهالك على مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعها للتشريح الطبي قبل تسليمها لعائلته في وقت لاحق.

وكان حادث مماثل قد أودى مؤخرا بحياة شابة في عقدها الثاني بأحد دواوير جماعة كلاز، حين تعرضت لصعقة كهربائية قاتلة عندما كانت منهمكة في جلب الماء إلى منزل أسرتها باستعمال مضخة كهربائية.

يذكر أن العديد من سكان المناطق القروية بتاونات يلجؤون إلى استخدام مضخات مياه كهربائية في السقي والتزود بالمياه.