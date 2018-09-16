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كُتّاب وآراء
هتك عرض طفلة يورّط شخصا في سيدي قاسم
أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسيدي قاسم، أمس، شخصا من ذوي السوابق القضائية العديدة في ترويج الخمور والمخدرات للاشتباه في تورطه في هتك عرض طفلة قاصر.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن كانت قد توصلت، صباح اليوم نفسه،بشكاية من سيدة حول تعرض ابنتها البالغة من العمر أربع سنوات لهتك العرض بالعنف، حيث تم على الفور إخضاع الضحية لفحص طبي، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه بمنزله بحي الزاوية بالمدينة ذاتها.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.